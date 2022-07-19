Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar
Başkan Güngör, ‘Başımız sağ olsun’
Başkan Güngör, ‘Başımız sağ olsun’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir destandır’
Başkan Gürbüz, ‘15 Temmuz bir...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, saldırgan Fatih U. gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, saldırgan Fatih U. gözaltına alındı.

19 Temmuz 2022 Salı 13:13
banner459

Saat 19.00 sıralarında, Trabzon'un Of ilçesi merkezinde, daha önce balıkçı barınağı nedeniyle mahkemelik oldukları öğrenilen Fatih U.(53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez(60) arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada 5 el ateş edildi

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun Kuzeni Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 1 ölü 2 yaralı
Antalya’da Kahramanmaraş rüzgarı esti
Antalya’da Kahramanmaraş rüzgarı esti
Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi
Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi
Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber