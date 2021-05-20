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Kahramanmaraş'ta Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 20:01
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Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında Kavlaklı Mahallesi Yabalıç Caddesi'nde kavga çıktı.

Kavgada, A.C.Ö. (19), İ.Ö. (39), H.Ö. (38) ve S.Ö. (27) silahla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.C.Ö, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından tarafların yakınları hastane önünde toplandı, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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