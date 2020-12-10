Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için yaptığı çalışmalarda, örgütle bağlantılı kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.İ, mahrem yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen meslekten ihraç diş hekimi M.K, örgütte "ablalık" yaptığı tespit edilen ByLock kullanıcısı E.A, eski uzman çavuş E.E. ve askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen A.D. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.