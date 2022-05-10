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Kahramanmaraş'ta kaçan sürücü direğe tosladı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kaçan sürücü direğe tosladı!

Kahramanmaraş'ta kaçan sürücü direğe tosladı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Mayıs 2022 Salı 09:28
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Pınarbaşı Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Y.E.K, (17) yönetimindeki 46 HG 802 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uyman sürücü, Mağaralı Mahallesi Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde iki araca, ardından elektrik direğine çarptı.

Polis ekiplerince yakalanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücüye çeşitli maddelerden 6 bin 400 lira ceza uygulanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, polisle otomobil sürücüsünün kovalamaca anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere sürücünün elektrik direğine çarpması ve polis ekiplerince yakalanması yansıdı.

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Kahramanmaraşta Kaçan Sürücü Direğe Tosladı!
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