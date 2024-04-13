Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan...
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 13:54

Edinilen bilgilere göre, D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz saldırının sebebi bilinmezken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucunda kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren D.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta servis minibüsü yan yattı! 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta servis minibüsü yan yattı! 9 yaralı
Kahramanmaraş’taki Atv Kazasında 13 Yaşındaki Çocuk Öldü
Kahramanmaraş’taki Atv Kazasında 13 Yaşındaki Çocuk Öldü
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!
Kahramanmaraş’taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş’taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş’ta termik santralde yangın! 3 işçi yaralandı
Kahramanmaraş’ta termik santralde yangın! 3 işçi yaralandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber