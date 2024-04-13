Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı. Henüz saldırının sebebi bilinmezken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucunda kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren D.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.