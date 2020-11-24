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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

24 Kasım 2020 Salı 09:35
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte iki operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adres ve araçlarda dedektör köpeklerin de destek verdiği aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu il merkezinde sattıkları ileri sürülen İ.S. (34), E.A. (32), Ö.F.K. ( 25) ile M.A.E. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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