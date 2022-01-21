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Kahramanmaraş valiliğinden seyahat uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla ilgili seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş valiliğinden seyahat uyarısı

Kahramanmaraş valiliğinden seyahat uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla ilgili seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu.

21 Ocak 2022 Cuma 17:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 27 Ocak perşembe gününe kadar yurt genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Vatandaşlardan trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için gidecekleri güzergah hakkında bilgi sahibi olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat edecek sürücüler, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün 0312 449 91 99 numaralı telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden hizmete sunulan Güzergah Analizi Programı ile en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayarak yol seçimi yapabileceklerdir."

Son Güncelleme: 21.01.2022 20:37
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Kahramanmaraş Valiliğinden Seyahat Uyarısı
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