Kahramanmaraş’ta Antalya merkezli kafes-32 operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Antalya (Alanya) merkezli, Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertilmiş, aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner’in de olduğu 11 şüpheli yakalanmıştır.

Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde; iş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak para talep ettikleri, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları, darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edilmiştir.