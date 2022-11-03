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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Eskişehir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!

Eskişehir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı yakalandı.

03 Kasım 2022 Perşembe 09:27

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "güncel askeri mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, örgütün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün sözde "güncel askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, kamu kurumlarına sızma faaliyeti kapsamında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, içerisinde mahrem yapılanmada görevli (müdür yardımcısı) örgütsel konumunda mahrem imam, muvazzaf binbaşı, aktif doktor ve çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin bulunduğu çoğunluğu ihraç askeri personel 23 şüpheliden 22'si yakalandı.

Şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, 1'i askeri yapılanmada mahrem imam olan özel sektör çalışanı, 6 ihraç albay, ihraç 2 yarbay, muvazzaf 1 binbaşı, ihraç 5 üsteğmen, 1'i aktif diğeri meslekten ihraç 2 doktor, ihraç edilen 1 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 bin 670 avro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve çeşitli ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kahramanmaraş’ta FETÖ Operasyonu!
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