Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü aracın altında kaldı!

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde mezarlık çevresinde yer alan iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada kullandığı aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş’ta iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde mezarlık çevresinde yer alan iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada kullandığı aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.