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Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü aracın altında kaldı!

Kahramanmaraş’ta iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü aracın altında kaldı!

Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü aracın altında kaldı!

Kahramanmaraş’ta iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2024 Salı 12:25

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde mezarlık çevresinde yer alan iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada kullandığı aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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