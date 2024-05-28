Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü aracın altında kaldı!

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde mezarlık çevresinde yer alan iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada kullandığı aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.