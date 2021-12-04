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Kahramanmaraş’ta Ölen Suriyeli 3 Kardeş Aynı Mezara Defnedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezara defnedildi.

Kahramanmaraş’ta Ölen Suriyeli 3 Kardeş Aynı Mezara Defnedildi

Kahramanmaraş’ta Ölen Suriyeli 3 Kardeş Aynı Mezara Defnedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezara defnedildi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 17:48
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Cenazeleri yakınlarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınan Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler için Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Cenaze namazları kılınan Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezarlığa defnedildi.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, baba Abdulkadir Şakir'e başsağlığı diledi.

Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı yapının birinci katında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüş, dumandan etkilenen Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler hayatını kaybetmişti.

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