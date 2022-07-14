Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 12 Temmuz 2022 günü saat 19.15 sıralarında Onikişubat İlçesine bağlı Mağaralı Mahallesi, Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alkollü oldukları belirlenen İ.T. , T.T. ve S.T. çevreye ve vatandaşlara sataşması nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine müdahalede eden Polis Memurları C.Ç. ve E.H’ye saldıran İ.T. , T.T. ve S.T., olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirilerek, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan ve 13 Temmuz 2022 (bugün) adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.