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Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına saldıran ve yaralanmasına neden olan 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polise saldırmışlardı hepsi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına saldıran ve yaralanmasına neden olan 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 09:12
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Edinilen bilgiye göre, 12 Temmuz 2022 günü saat 19.15 sıralarında Onikişubat İlçesine bağlı Mağaralı Mahallesi, Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alkollü oldukları belirlenen İ.T. , T.T. ve S.T. çevreye ve vatandaşlara sataşması nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine müdahalede eden Polis Memurları C.Ç. ve E.H’ye saldıran İ.T. , T.T. ve S.T., olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirilerek, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan ve 13 Temmuz 2022 (bugün) adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kahramanmaraş’ta Polise Saldırmışlardı Hepsi Tutuklandı
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