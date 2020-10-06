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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "6-7 Ekim olayları" nın altıncı yılı nedeniyle eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "6-7 Ekim olayları" nın altıncı yılı nedeniyle eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2020 Salı 16:11

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "6-7 Ekim olayları" nın 6. yılı nedeniyle eylemde bulanabileceği değerlendirilen şüphelilerin adresleri belirlendi.

Toroslar ve Tarsus ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Operasyonda, terör örgütü adına Suriye'de silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

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