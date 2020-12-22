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Osmaniye'de alacağını isteyen kadın saldırıya uğradığı

Osmaniye'de, alacağını istediği kişinin eşi tarafından saldırıya uğradığını iddia eden kadın şikayetçi oldu.

Osmaniye'de alacağını isteyen kadın saldırıya uğradığı

Osmaniye'de alacağını isteyen kadın saldırıya uğradığı

Osmaniye'de, alacağını istediği kişinin eşi tarafından saldırıya uğradığını iddia eden kadın şikayetçi oldu.

22 Aralık 2020 Salı 10:30
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Esnaf olan Sadet E. (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, uğradığı saldırı nedeniyle darp raporu aldığını ve 2 gün hastanede yattığını söyledi.

Arkadaşı Güllü A'ya ev alması için borç olarak iki altın verdiğini iddia eden Sadet E, yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı alacağını istediği kaydetti.

Alacağını istemek için 2 gün önce tekrardan arkadaşına gittiğini anlatan Sadet E, arkadaşının eşi Hüseyin A'nın kendisini zorla evin içine alındığını ve saldırdığını iddia etti.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldüğünü ifade eden Sadet E, saldırgandan şikayetçi olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirtti.

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