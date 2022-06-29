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Türkiye’yi sarsan operasyon! 300 gözaltı var

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 300'e yükseldi.

Türkiye’yi sarsan operasyon! 300 gözaltı var

Türkiye’yi sarsan operasyon! 300 gözaltı var

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 300'e yükseldi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 14:47
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Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında İskenderun'da gözaltına alınan Erol Evcil (Eşrefoğlu) Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 300'e yükseldi.

Dün başlatılan operasyonda İskenderun'da kaldığı rezidanstan kaçmaya çalışırken özel harekat polislerince yakalanan Erol Evcil, sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderildi. Evcil'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilişi kameralara yansıdı. Elleri arkadan kelepçeli olarak mali polis eşliğinde emniyete getirilen ve nezarethaneye konulan Evcil'in ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

3 örgüt kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattı

Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) personelinin katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edilmişti.

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenen soruşturma sürecinde firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları da tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheli arasında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşı da bulunuyor.

Son Güncelleme: 29.06.2022 17:49
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Türkiye’yi Sarsan Operasyon! 300 Gözaltı Var
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