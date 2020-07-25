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ABD'de Halkbank'a dava açıldı

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi.

ABD'de Halkbank'a dava açıldı

ABD'de Halkbank'a dava açıldı

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:01

Halkbank'tan yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığı aktarıldı.

Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" Bankamız aleyhine dava açılmıştır. Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açılmış olup, başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde Bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, Bankamız ile ilgili ifade edilen iddialar asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Türkiye'ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisini, özellikle Bankamızı hedef alan temelsiz, mesnetsiz girişimlerde görmekteyiz. Türkiye'nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı Bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır.

Ülkemiz ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:
HalkbankDavaABD
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