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Yeni Evli Çift Düğünlerine Gelmeyenlere 2.000 Tl Fatura Gönderdi

Düğünlerin açılmasıyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde dikkat çeken bir olay yaşandı...

Yeni Evli Çift Düğünlerine Gelmeyenlere 2.000 Tl Fatura Gönderdi

Yeni Evli Çift Düğünlerine Gelmeyenlere 2.000 Tl Fatura Gönderdi

Düğünlerin açılmasıyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde dikkat çeken bir olay yaşandı...

29 Ağustos 2021 Pazar 12:32
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Yeni evli bir çift, "Düğüne geleceğiz" diyerek katılmayanların evine yaklaşık 2.000 TL'lik fatura gönderdi.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran olay geçen hafta yaşandı… ABD’de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika’da bir düğün organize etti… Düğüne katılım için davet gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.

Fakat buna rağmen bazı davetliler etkinliğe katılmadı. Bunun üzerine çift, arkadaşlıklarını bitirmek pahasına çok sert bir hamle yaptı ve “Geleceğim” diyen yakınlarına etkinliğin düzenlendiği otelin faturasını gönderdi.

Etkinliğe katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2.000 TL) istenirken çift aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.

Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.

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Yeni Evli Çift Düğünlerine Gelmeyenlere 2.000 Tl Fatura Gönderdi
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