Kahramanmaraş’ta 312 bin öğrenci karne alacak

Salgın nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021 tarihinde yeniden başlayan yüz yüze eğitimin birinci dönemi, 21 Ocak tarihinde öğrencilerin karne almasıyla tamamlanacak. Uzun bir sürenin ardından okullarımızda öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşan öğrencilerimiz, 21 Ocak 2022 Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yarıyıl tatili öncesi yaptığı değerlendirmelerde yüz yüze eğitime başladıktan sonra birçok süreç yaşadıklarına dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde yüz yüze eğitimle birlikte tekrar okula adapte oldular ve verimli bir dönemi geride bıraktılar.” dedi.

Öğrencilere seslenen İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Tatilde öğrencilerimizin evlerinde sanal dünyadan çıkarak kendi doğal ortamlarında kitap okumalarını, aileleri ve arkadaşlarıyla beraber olmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SONRASINDA SALGIN KORKUSUNU YENDİK

6 Eylül 2021 tarihi ile birlikte okullar açılınca öğrenciler ve velilerde salgın korkusunun yaşandığını belirten İl Müdürü Yusuf Kahraman, şunları ifade etti: “Karantina durumları artar mı? Virüs daha mı yayılır? Türlü türlü süreçleri yaşadık. Ama en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte en güvenli yerlerin okullar olduğunu, bu boyutuyla tedbirler alındığında eğitim ve öğretime devam edebileceğinin en güzel örneğini gösterdik. 6 Eylül itibariyle başlamış olan yüz yüze eğitimin birinci dönemi 21 Ocak itibariyle sona ermiş olacak. Tekrar 7 Şubat 2022 tarihinde iki haftalık bir ara sonrasında öğrencilerimiz okullarımızda ikinci döneme başlayacak. İl genelinde 312 bin öğrencimiz karne alacak. Okullar ilk başladığında 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden yoksun kalmış öğrencilerle bir süreç yaşadık. Öğrencilerimiz ilk geldiğinde okula adaptasyon süreci yaşadı. Yaklaşık 3 ay süren adaptasyon süreci sonrası öğrencilerimiz okula tekrardan adaptasyon sağladı.”

“GÜZEL VASIFLARLA DONANMIŞ BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sınavların eğitim sürecinde kaçınılmaz bir süreç olduğunu kaydeden İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Ama hayatın sadece sınavdan ibaret olmadığını özellikle öğrencilerimize hatırlatmak istiyoruz. Önce eğitim diyoruz; öğretim sonraki süreç. Sınavlar öğretimin neticesinin alındığı bir süreçtir. Eğitim boyutuyla biz çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Öğretmenlerimizin de en mutlu oldukları an, yetiştirdikleri öğrencilerin ilerleyen süreçlerde güzel bir şekilde güzel örneklerle karşılarına çıktıkları andır. Bundan dolayı da ahlâklı, karakterli, erdemli ve güzel vasıflarla donanmış bir öğrenci yetiştirmek, bizim için çok önemli. Akademik başarı, bu saydığım vasıflarla birlikte taçlandığında hakikaten özlenen bir tablo olarak karşımıza çıkacaktır. Biz de bunun gayretindeyiz.” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER İÇİN "ÖBA" GELİYOR

İl Müdürü Yusuf Kahraman, 21 Ocak’ta başlayıp 7 Şubat’ta bitecek olan ara tatilde öğretmenler için ilk defa Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) aracılığıyla meslekî gelişim seminerleri hazırlandığını belirterek, “Öğretmenlerimizin kendilerini uzaktan da olsa geliştirmelerine imkân sağlayan bu portalı, Milli Eğitim Bakanlığımız ilk defa bu yıl devreye aldı. Bu sayede öğretmenlerimiz, bu süreçte hem tatillerini yapacaklar hem de bulundukları yerden isterlerse meslekî gelişimlerini tamamlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TATİLİ VERİMLİ GEÇİRSİN”

Geçen 1,5 yıllık salgın sürecinde öğrencilerin sosyal hayattan biraz daha kopup kendi iç dünyalarıyla baş başa kaldıklarını kaydeden İl Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları söyledi: “Salgın sürecinde öğrencilerimiz, ister istemez dijital ortamda çok fazla vakit geçirdiler ve bunun sonucunda dijital araç-gereç ve ortamlara bağımlılıkları arttı. Bunun sonucunda bazı psikolojik davranış bozuklukları ile karşı karşıya kaldılar. Öğrencilerimizden isteğimiz, yarıyıl tatilinde evlerinde kendi doğal ortamlarında kitap okumalarını, aileleri ve arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmelerini, bu sayede sanal dünyadan biraz daha uzaklaşarak gerçek yaşantılarına dönmelerini istiyoruz.”