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SANKO üniversitesi, memnuniyet sıralaması’nda 7 oldu

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen “Akademik Ekoloji” değerlendirme sonuçlarına göre, Üniversitelerin Yönetimden Memnuniyet Sıralamasında yedinci sırada yer aldı.

SANKO üniversitesi, memnuniyet sıralaması’nda 7 oldu

SANKO üniversitesi, memnuniyet sıralaması’nda 7 oldu

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen “Akademik Ekoloji” değerlendirme sonuçlarına göre, Üniversitelerin Yönetimden Memnuniyet Sıralamasında yedinci sırada yer aldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:03

Değerlendirme, 126’sı devlet, 68’i vakıf olmak üzere toplam 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilen ve 11 kriterden oluşan ‘Akademik Ekoloji Anketi’ sonuçlarına göre yapıldı.

Bu kapsamda, SANKO Üniversitesi, Üniversitelerin Yönetimden Memnuniyet Sıralamasında yedinci, Üniversitelerin Akademik Ekoloji Genel Sıralamasına göre dokuzuncu, Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi Sıralamasında 10’uncu, Üniversitelerin Öğretim Kalitesi Sıralamasında ise 15’inci oldu.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020-2021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

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SANKO ÜniversitesiMemnuniyet Sıralaması’nda 7 Oldu
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