Afşin’de üzüm hasadı

Geleneksel bağcılıktan yenilikçi bir üretime geçen Afşinli çiftçi 4 yılda oluşturduğu Bağda Üzümlerin hasadına başladı.

Daha çok Ege bölgesine has olarak Afşin’e bağlı Başüstü mahallesinde Çit üzerinde yetiştirilen Üzümler Afşin’in bereketli topraklarında hayat bulurken Afşinli çiftçi Tahsin Benli,emeklerimizin karşılığını fazlasıyla aldık.Bölgede ki çiftçilerimize de tavsiye ederim dedi.

Basın Mensuplarını sorularını yanıtlayan Tahsin Benli, Daha önce şirketlerde çalışıyordum.Kışın şirketlerde çalışıyor yaz aylarında da yine çiftçilikle uğraşıyordum. Bir gün Televizyonda bir Belgeselde çiftçinin bu üzümleri yetiştirdiğini gördüm. Neden bende yapmayayım dedim ve başladım. 4 yılda bu gördüğünüz 8 dönüm arazide 4 dönümünde Alfanso kalan 4 dönümünde de Kabarcık üzümü yetiştirmeye başladım. Elbette emek verdik ama emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık dedi.

Ürettiği üzümlerin hasadına başlayan Afşinli çiftçi Tahsin Benli, üzümleri Afşin’de kapalı ve açık sebze pazarında bizzat kendisi satıyor. Manavlara da üzüm verdiğini belirten Benli,isteyen vatandaşlarımız 0 543 268 2446 numaralı hattan bana ulaşabilir kendileri Bağımıza kadar gelebilir ve kendi elleriyle seçerek üzüm satın alabilirler dedi.

İlaç kullanmadan üzüm yetiştiriciliği yaptığını belirten Tahsin Benli, bizim memleket kış memleketi. Soğuk vurmasın diye bu çubukları Kış aylarında toprağa gömüyorum. Topraktan çıkardıktan sonra da toz kükürt kullanıyorum ve ilaç kullanmadan sofralara ulaşmasını sağlıyorum dedi.

Bölge çiftçisi geleneksel üretimler haricinde yenlikçi üretime de geçmeli diyen Afşinli Çiftçi Tahsin Benli, Manisa gibi,Ege bölgesinde ki gibi kolay işçilik yok burada. İşçiliği zor. Hava ve iklim şartları ağır. Ama buna rağmen bu bölgede biz bu üzümü kaliteli ve lezzetli şekilde yetiştirmeyi başardık. Biz ürettik sıra tüketicilerimizde. Müşterilerimiz Yerli ürünler tercih ederek bizlere katkı sunabilirler dedi.