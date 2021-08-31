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Başkan Mahçiçek İle 30 Ağustos’ta Özel Çocuklardan Özel Kutlama

Onikişubat Belediyesi ilçesine kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi down sendromlu öğrencileriyle birlikte 28 Ağustos tarihinden itibaren Piazza AVM’de birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programında çok sayıda davetli ve vatandaş yer aldı.

Başkan Mahçiçek İle 30 Ağustos’ta Özel Çocuklardan Özel Kutlama

Başkan Mahçiçek İle 30 Ağustos’ta Özel Çocuklardan Özel Kutlama

Onikişubat Belediyesi ilçesine kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi down sendromlu öğrencileriyle birlikte 28 Ağustos tarihinden itibaren Piazza AVM’de birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bugün de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programında çok sayıda davetli ve vatandaş yer aldı.

31 Ağustos 2021 Salı 10:12
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Programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, MADO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kanbur, Gaziler, DOKMER öğrencileri, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından down sendromlu öğrenciler yeteneklerini sergilediler. Minik Kerem’in piyano ile İstiklal Marşı’nı çalması büyük beğeni topladı. Daha sonra öğrencilerin şiir okumalarıyla devam eden programda oratoryo, zeybek, bando, mehteran ve dans gösterileri izleyenleri büyüledi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi de protokol tarafından kurdele kesilerek açılışı yapıldı.

Büyük coşku yaşanan kutlamada öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterilere izleyenler bayrakla eşlik etti.

Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden ve bir yetişkin olan Muhammed de burada aldığı iş eğitimi ile MADO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kanbur’un yönlendirmesiye Yaşar Pastanelerinde işe başlamış. Çok mutlu olduğunu, artık kendi ihtiyaçlarını kendinin alabileceğini söyleyen hayat dolu Muhammed Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini ileterek Başkanı sahneye davet etti.

Başkan Mahçiçek, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bir Kahramanmaraşlı olarak iddia ederiz ki Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının ilk kıvılcımı Kahramanmaraş’tandır. Nihayeti de 30 Ağustos tarihi zaferimizdir. Kahramanmaraş’ta kurtuluş mücadelesi başlar ülkenin her tarafı işgal edilmiş olan ülkemizin her tarafında o işgalcilere karşı silahı olmayan, donanımlı ordusu olmayan ama yüreği olan imanı olan bu millet ayağa kalkar. İşte Kahramanmaraş’ta o ayağa kalkışın başlangıcıdır. Sonra 24 Ağustos’ta yani bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün koordinesinde yönetiminde son noktayı koyar. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’nin yeniden şahlanışının yeniden bir destan yazışının günüdür. Dolayısıyla artık ülkemiz Türk milletimiz, vatanımız o işgalcileri memleketimizden, vatanımızdan kovmuşlardır ve özgürlüğünü bağımsızlığını bir defa daha kazanmışlardır. Bu ülke hiçbir ülkenin esareti altında onların mandası altında yaşayamaz. İşte bugün o güzel günün yani o destan gününün çocuklarımızla beraber, aileleriyle beraber yaşayalım kutlayalım istedik.

Gördüğünüz üzere bu özel çocukların özel görüntülerin hepimizi duygulandırdı ve gururlandırdı. Eğitimin içine sevgi de katılırsa neler yapılabileceğini hep birlikte gördük. Gerçekten benim için muhteşem bir gösteriydi. Bu anlamlı güne ayrı bir anlam katan çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu ülkenin geleceğinde olacağını da gösterdiler. Aileleri de bizlerle beraber oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyesi olarak bugün bu güzel etkinliği düzenleyen, katkıda bulunan çok değerli kardeşimiz Kahramanmaraş’ımızın medarı iftiharı bir dünya markası Mado’muzun çok değerleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kanbur Bey’e emeklerinden katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çekilen hatıra fotoğrafları ardından, Onikişubat Belediyesi müzik grubu izleyicileri türküler ve şarkılarla eğlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek İle 30 Ağustos’ta Özel Çocuklardan Özel Kutlama
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