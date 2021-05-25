Bakandan risk almayın uyarısı

Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor” değerlendirmesini yaptı. Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyuran Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kripto para düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç %3'ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

Elvan'ın Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta kendisine yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

SORU: Turizm ile ilgili hedefler gerçekleşmezse, iç borç ödemeleri ve yabancı fon çıkışları da göz önünde bulundurulursa, cari denge ile ilgili bir sıkıntı yaşanma ihtimali söz konusu mu?

CEVAP: Dengeli bir ekonomik büyüme ve finansal istikrar açısından cari işlemler dengesi üzerindeki riskleri yakından takip ediyoruz. Aşılama faaliyetlerinin özellikle haziran ayından itibaren hız kazanacağını düşünüyoruz. Böylece turizmde bir canlanma bekliyoruz. Aslında sadece turizm değil, emtia fiyatları, kredi genişlemesi ve tedarik zincirlerindeki olası aksamaların etkileri de sürekli olarak radarımızda. Bununla birlikte tabii fırsatların da farkındayız. Dönemsel gelişmelere baktığımızda ihracat pazarlarımızda ciddi bir toparlanma var. Altın ithalatımız azalıyor, bizim en önemli ticari partnerimiz AB ve buradaki büyüme gerçekleşmeleri bizim için son derece önemli. Bu açıdan baktığımızda da ihracatımızda ciddi bir canlanma bekliyoruz. İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz.

SORU: Ciddi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorsunuz?

CEVAP: Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz. Çünkü bu yılki hedefimize baktığımızda, 2021 yılı borçlanma programımızın altında bir borçlanma hedefliyoruz. Kalan vadeye göre dış borç stokuna baktığımızda reel sektörün 16,3 milyar dolarlık bir borcu olduğunu görüyoruz. Bunların kısa vadede 25 milyar doların üzerinde bir döviz fazlası söz konusu. Ticari kredilerde özellikle ithalat borçları kesiminde kendi içinde dönen bir mekanizma var. Burada bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık, bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Bankalar kesimine baktığımızda, bankaların aşağı yukarı 34,7 milyar dolarlık bir kredi borcu olduğunu görüyoruz ki bankaların şu anda sendikasyonla ilgili çalışmaları gayet iyi gidiyor. Bankaların 6 milyar doların üzerinde bir döviz pozisyon fazlasının olduğunu görüyoruz. Açıkçası biz cari denge açısından ciddi bir sorun görmüyoruz.