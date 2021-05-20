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Benzin ve motorine büyük zam!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.

Benzin ve motorine büyük zam!

Benzin ve motorine büyük zam!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:48
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Benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL’den 1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL’den 1.5836 TL’ye çıkarıldı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 TL’den 1.2931 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.2810 TL’den 0.8107 TL’ye yükseltildi. Karar bugünden itibaren geçerli olacak.

EPGİS ZAMMI DUYURDU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada vergi düzenlemesi sonrasında bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, LPG'nin ise 35 kuruş zamlandığını duyurdu.

Benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 7,74 TL’ye, Ankara’da 7,81 TL’ye, İzmir’de 7,82 TL’ye yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 7,24 TL, Ankara’da 7,31 TL, İzmir’de 7,32 TL oldu. Fiyatlar iller ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Hükümet bir süredir akaryakıtta fiyat değişimlerinin önemli bölümünü ÖTV’den düşerek fiyat artışını geçici olarak önlüyordu. Böylece bu sürecin ardından yüklü bir zam gelmiş oldu.

Bu süreç öncesinde benzinde 2,52 lira, motorinde 2,05 lira ÖTV alınıyordu. Bu rakamlar, benzinde 86 kuruşa, motorinde 72 kuruşa kadar düşmüştü.

Zammın ardından eski ÖTV rakamlarıyla güncel rakamlar arasında yine fark olmaya devam etti.

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