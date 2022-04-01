Benzine indirim geliyor!

BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından önceki iki gün motorine 2 lira 43 kuruş indirim yapılmıştı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin de litre fiyatında indirim geliyor.

İŞTE YENİ BENZİN FİYATLARI

80 kuruşluk İndirimle birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,00 TL’ye, Ankara’da 19,11 TL’ye, İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek. Motorine ise yeni bir indirim yapılmayacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21,18 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 22,29 TL'ye satılıyor.