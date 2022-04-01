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Benzine indirim geliyor!

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle petrol fiyatları yükselmişti. ABD'nin 180 milyon varil ham petrolü satmayı açıklaması ve İstanbul'daki barış görüşmelerin ardından brent petrol fiyatları düşüş eğilimine girdi.

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle petrol fiyatları yükselmişti. ABD'nin 180 milyon varil ham petrolü satmayı açıklaması ve İstanbul'daki barış görüşmelerin ardından brent petrol fiyatları düşüş eğilimine girdi.

01 Nisan 2022 Cuma 13:33
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BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından önceki iki gün motorine 2 lira 43 kuruş indirim yapılmıştı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin de litre fiyatında indirim geliyor.

İŞTE YENİ BENZİN FİYATLARI

80 kuruşluk İndirimle birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,00 TL’ye, Ankara’da 19,11 TL’ye, İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek. Motorine ise yeni bir indirim yapılmayacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21,18 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 22,29 TL'ye satılıyor.

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Benzine Indirim Geliyor!
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