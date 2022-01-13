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Doğal gaz yardımında flaş detay

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamayla doğalgaz desteği başvuru tarihleri ve ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doğal gaz yardımında flaş detay

Doğal gaz yardımında flaş detay

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamayla doğalgaz desteği başvuru tarihleri ve ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:57
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan detaylarla yardımla ilgili önemli ayrıntılar da netleşti.

Doğal gaz yardımı için başvurular e-devlet'ten

Doğalgaz yardımı kömür yardımı alan vatandaşlara verilecek ve kömür yardımı için başvurular e-devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik destek hizmeti başvuru sayfası aracılığıyla yapılıyor. Ancak şu an için doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Bakan Yanık doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NASIL VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında doğal gaz yardımına ilişkin 5097 numaralı karar da duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, 'İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35'inci maddesi gereğince karar verilmiştir' denildi.

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:18
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Doğal Gaz Yardımında Flaş Detay
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