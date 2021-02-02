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Elektrikli otomobillere ÖTV zammı

Otomotiv endüstrisinin geleceği olarak nitelendirilen elektrikli otomobiller hayatımıza iyice girmeye başladı. İçten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik ve çevreci olan otomobillerin vergilendirmesiyle alakalı da farklılıkları vardı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV oranları elektrikli otomobilleri de direkt olarak etkiledi. En çok tercih edilen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirendi.

Elektrikli otomobillere ÖTV zammı

Elektrikli otomobillere ÖTV zammı

Otomotiv endüstrisinin geleceği olarak nitelendirilen elektrikli otomobiller hayatımıza iyice girmeye başladı. İçten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik ve çevreci olan otomobillerin vergilendirmesiyle alakalı da farklılıkları vardı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV oranları elektrikli otomobilleri de direkt olarak etkiledi. En çok tercih edilen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirendi.

02 Şubat 2021 Salı 12:14
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Otomotiv endüstirisi son 10 yıldır ciddi bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün temelinde ise içten yanmalı motorların ortadan kalkması yer alıyor. Bunun yerine ise elektrik motorlu otomobillerin geçeceği gösteriliyor.

Elektrik motorlu otomobillerin faydaları arasında ise çevre dostu, ekonomik ve sessiz çalışması yer alıyor. Yakıt tüketimi bakımından daha avantajlı olan bu otomobillerin vergilendirmesi de içten yanmalı motorlu araçlara göre farklı.

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları araçların motorlarının ürettiği güç üzerinden değerlendiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan yeni karara göre ise sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi, “motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a” yükseltildi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

HANGİ OTOMOBİLLERDE ÖTV ZAMMI OLDU?

Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusuna cevap verecek nitelikte şu paylaşımı yaptı;

"Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidilmiştir.

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır."

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