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Günde 10 kilometre yürüyerek balon satıyor, aylık kazancı 6 bin lira

Eskişehir'de günde 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan Hamit Bilge, birçok kişiden daha fazla para kazanıyor. Bilge'nin maaşı aylık ortalama 6 bin liraya geliyor.

Günde 10 kilometre yürüyerek balon satıyor, aylık kazancı 6 bin lira

Günde 10 kilometre yürüyerek balon satıyor, aylık kazancı 6 bin lira

Eskişehir'de günde 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan Hamit Bilge, birçok kişiden daha fazla para kazanıyor. Bilge'nin maaşı aylık ortalama 6 bin liraya geliyor.

24 Ağustos 2021 Salı 14:41
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Özellikle çocukların ilgisini çeken ve içeresindeki helyum gazı nedeniyle uçan balonların satışı yaz aylarında artıyor. Genellikle seyyar satıcılar tarafından satılan farklı şekil ve renklerdeki balonlar satıcılarına günlük 200 ile 250 lira kazandırıyor. Bu da aylık ortalama 6 bin lira kazanç demek.

GÜNLÜK 250 LİRAYA KADAR KAZANÇ SAĞLIYOR

Eskişehir'de yaşayan Hamit Bilge de balon satarak geçimini sağlıyor. Çocukların ilgi duyduğu içi helyum gazı dolu balonlarla günlük 10 kilometre yürüyen Bilge, satışları iyi giderse günlük 250 lira kazanıyor. Özellikle yaz aylarında işleri yoğunlaşan Bilge'nin aylık kazancı da buna göre artıyor.

"AĞUSTOS AYINDA İŞİM ZORLAŞIYOR"

Yaptığı iş hakkında konuşan Hamit Bilge, balonlara gözü gibi baktığını, özellikle ağaç dalı ve elektrik tellerinin balonlarına zarar verdiğini belirtti. Günlük en az 10 kilometre yol yürüdüğünün altını çizen Hamit Bilge, "3 yıldır balonculuk yapıyorum. Ağustos ayında işim zorlaşıyor sıcaklardan dolayı. Günde en az 10 kilometre yürüyorum. Dolaşırken balonların özellikle tellere takılmamasına gayret gösteriyorum, onun dışında ağaç dalları da balonlara zarar veriyor. Bunun karşılığında, günlük 200-250 lira kazanıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Günde 10 Kilometre Yürüyerek Balon SatıyorAylık Kazancı 6 Bin Lira
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