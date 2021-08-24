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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zammıyla ilgili ilk yorum, sözümüzü tuttuk!

Memur ve memur emeklilerine yapılan zamma ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zammıyla ilgili ilk yorum, sözümüzü tuttuk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zammıyla ilgili ilk yorum, sözümüzü tuttuk!

Memur ve memur emeklilerine yapılan zamma ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik." dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 15:34
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Hükümet ve memur konfederasyonları, memur ve memur emeklisi maaş zammı konusunda anlaşma sağladı. Buna göre, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

MEMURLAR ZAMDAN MEMNUN

Yapılan zam memurları da memnun etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz. İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme yaşanacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Memur zammına ilişkin bir yorum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kamu işçilerinde olduğu gibi memurları da enflasyona ezdirmediklerini belirten Erdoğan, "2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Dün imzalanan kamu çalışanlarımıza yönelik toplu sözleşmenin ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ZAM ALDI?

Hükümet ile işçi konfederasyonları Türk-İş ve Hak-İş, 31 Mayıs'ta başlayan 700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde bu ay anlaşma sağlamıştı. Anlaşma kapsamında en düşük maaş alan kamu işçisine 500 lira iyileştirme yapılmış ve kamudaki işçilerin taban aylığı 4 bin 100 liraya çıkmıştı. Maaşlara ise 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:16
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Sözümüzü Tuttuk!Cumhurbaşkanı Erdoğandan Maaş Zammıyla Ilgili Ilk Yorum
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