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İnternet aboneliği iptali! 1200 TL'lik cayma bedelini geri aldı

Konya'da, hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelinin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak kendisine iade edilmesini sağladı.

İnternet aboneliği iptali! 1200 TL'lik cayma bedelini geri aldı

İnternet aboneliği iptali! 1200 TL'lik cayma bedelini geri aldı

Konya'da, hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelinin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak kendisine iade edilmesini sağladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:55
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Kızılçay, "İnternet hızı taahhüt edilenden az olduğundan iptal ettirmek için benden 1200 TL abonelik cayma bedeli aldılar. Başvurduğum Tüketici Hakem Heyeti de paranın iade edilmesine karar verdi" dedi.

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 2019 yılı sonlarında aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen megabit hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkardı. Yine aynı durumla karşılaşan pazarlamacı, aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021'de kazandı.

"HAKKINIZI ARAYIN"
Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı: "İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2'nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim.

Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın."

"ALINMAK İSTENEN ÜCRET HUKUKA AYKIRI"
Avukatı Emre Akman da Onur Kızılçay'dan alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz.

Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, 'cayma bedeli' adı altında ücret talebinde bulunuyor. Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz esik gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor; ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 TL'lik cayma bedeli çıkarıyor."

"İCRA İŞLEMİ BAŞLATTIK"
Gerekli delilleri topladıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduklarını belirten Akman, "Biliyorsunuz ki Tüketici Hakem Heyeti, karşı taraftan da bir savunma istiyor. 30 günlük bir savunma süreleri var. Ancak açıkça kanuna aykırı olduğu için karşı taraf internet sağlayıcısı hiçbir şekilde savunma vermedi. Zaten Tüketici Hakem Heyeti kararı, mahkeme kararı niteliğindedir. Biz de gerekli icra işlemlerini başlattık. Şu an da paramızı alma sürecindeyiz. Vatandaşlara tavsiyemiz; bu şekilde hukuksuz yollarla alınan paralara boyun eğmemelidir. Herkes hakkını arasın, kimse ücretsiz bir hizmet almıyor" dedi.

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