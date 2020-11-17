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Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor! Daha dalından toplanmadan satın alınıyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor. Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor! Daha dalından toplanmadan satın alınıyor

Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor! Daha dalından toplanmadan satın alınıyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor. Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.

17 Kasım 2020 Salı 15:31
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Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle yurt dışından ilgi görüyor.

Binbir emekle çiftçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak büyük bölümü yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, Şahinkaya ayvasının lezzeti ve sulu olmasıyla diğer ayvalardan daha ön plana çıktığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi.

Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor. Son derece kaliteli olan ayvamızı tedarikçi firmalar dalından satın alıyor.

ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi 10 ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.

"2 bin kişiye istihdam sağlıyor"
Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti. "Üretimimiz olduğu gibi dış piyasaya gidiyor" diyen Şişman, yeni bahçe kuranlar olduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bölgede sık sık denetleme yaparak ilaçlama, budama konularında kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 17.11.2020 15:33
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