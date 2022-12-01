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Kahramanmaraş'ta Ayakkabı Sektörü Fuara Hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üreten sektör Aralık ayının altısında başlayacak olan fuara hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Ayakkabı Sektörü Fuara Hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta Ayakkabı Sektörü Fuara Hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üreten sektör Aralık ayının altısında başlayacak olan fuara hazırlanıyor.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:38

Türkiye'de İzmir'den sonra kadın ayakkabı sektöründe 2 sırada yer alan Kahramanmaraş Aralık ayının altısında kendi işyerlerinde büyük bir fuara hazırlanıyorlar.

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı ayakkabıcılık sektörü, kadın ayakkabı imalatında kalitede ve modada iddialı. Ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderen firmalar aynı zamanda ihracat da yapıyorlar.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ali köfte fuara ilişkin şunları söyledi: “Kunduracı odası başkanıyım Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üretiyoruz yüze yakın üretici firmamız bulunmaktadır 4-5 bin kişiye gittikten sağlamaktayız Bu sene kış sonuna geldik. Aralık ayının 6'sı ile 11'i arasında kahramanların da fuar yapacağız. buradan hem Kahramanmaraş hemşerilerimizi hem de Türkiye'den tüm firmaları showromlarımızdaki gerçekleştirecek olduğumuz fuarımıza davet ediyoruz."

Kundura üreticisi esnaf Osman Saka ise, "Son olarak da şu anda 2023 yaz sezonuna hazırlandık fuar tanıtımımızı hazırız Allah'ın izniyle yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizi ve müşterilerimize onlara mahçup olmamak için en iyi kaliteli ve en güzel modelleri üretmekteyiz ve hazırız. Herkesi fuara beklemekteyiz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.12.2022 20:10
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Kahramanmaraşta Ayakkabı Sektörü Fuara Hazırlanıyor
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