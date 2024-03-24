Kahramanmaraş’taki vizyoner proje ülke genelinde uygulamaya konuyor!

Afşin Belediye başkanı Mehmet Fatih GÜVEN’in öncülüğünü yaptığı Kırsal Kalkınma Projelerinden Afşin Arı Evi, dünyada en büyük ikinci arı kolonisi varlığına sahip ülkemizdeörnek proje olarak alınarak Adalet Bakanlığı bünyesinde kullanılmaya başlanıyor.

Hedef tüm Türkiye

Hacettepe Üniversitesi ve Afşin Belediyesi ortak projesi olan Afşin Arı Evi’nin danışmanlığını yapan Prof.Dr.Aslı ÖZKIRIM’ın da danışman olarak davet edildiği proje ile tekstilden gıdaya bir çok sektöre üretim ve ekonomi desteği sağlanması hedefleniyor.

Afşin örnek oldu

Konu ile ilgili sorularımıza yanıt veren başkan GÜVEN; “Elbette Anadolu’nun bağrında bir belediye olarak yapmış olduğumuz projelerin devletimiz tarafından emsal alınması bizleri gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kırsal kalkınma için çeşitli projeler gerçekleştirdik. Arı Evimiz de bunlardan biri. Afşin gibi toprakları verimli, turizm ve sanayi gelirleri kısıtlı ilçeler için bu tür projelerin anlamı oldukça büyük. Salt arı sevgisi için değil, bölgemizdeki halkın kalkınması için yürüttüğümüz projemizin getirisinin devletimizin önemli kurumları tarafından saptanmış ve model alınmış olması bizleri çok memnun etti. Başta sayın hocamız Prof.Dr.Aslı ÖZKIRIM olmak üzere, bu projede büyük emeği olan nice kıymetli paydaşlara buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Afşin herşeyin en iyisine layıktır. Afşin için emeğini ve desteğini esirgemeyenlerden Rabbim razı olsun” dedi.

Arılar tüm yurda fayda sağlayacak

Adalet Bakanlığı; Afşin Arı Evi projesini örnek alarak yurt genelindeki kurumlarında uygulamaya konulması için resmi işlemleri başlattı. Bu vesile ile Afşin’den başlayan Arı Evi projesinin çok yakında tüm yurda yayılmış olması bekleniyor.