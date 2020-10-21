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Kipaş Holding Ar-Ge merkezi başarılarını sürdürüyor

Kipaş Tekstil Ar-Ge Departmanı araştırma ve geliştirmeye yönelik yaptığı projeler ve yaptığı yatırımlar ile Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarında ilk 250 firma arasında yer aldı.

Kipaş Holding Ar-Ge merkezi başarılarını sürdürüyor

Kipaş Holding Ar-Ge merkezi başarılarını sürdürüyor

Kipaş Tekstil Ar-Ge Departmanı araştırma ve geliştirmeye yönelik yaptığı projeler ve yaptığı yatırımlar ile Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarında ilk 250 firma arasında yer aldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
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Türkiye'nin önde gelen ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından hazırlanan ve 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nabzını tutan “Ar-Ge 250” (Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan firmalar listesi) araştırması kapsamında, 2015 yılında kurulan ve Kahramanmaraş’ın ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliğine sahip Kipaş Ar-Ge Merkezi 250 firma arasında 173. oldu.

Liste; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalar ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimlerden yola çıkılarak hazırlandı.

AR-GE MERKEZİNDE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN UZMANLARI ÇALIŞIYOR

Kipaş Ar-Ge Merkezinde, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerde uzmanlar ve araştırmacılar bulunurken, yaptığı çalışmalarla da Türkiye gündeminde yer buluyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "Techxtile Start-Up Challenge" Ar-Ge ve İnovasyon alanında gösterdiği başarı nedeniyle Türk Tekstil İnovasyon Ligi ödülüne layık görülmüştü. Ayrıca Merkez bünyesinde TÜBİTAK ile birçok proje sürdürülüyor.

İNOVASYONA VE DOĞAYA ÖNEM VERİYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit GÜMÜŞER;

“ Kipaş Tekstil üretim yaptığı her alanda inovatif çalışmalara, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor. Tekstil üretiminde sürdürülebilir, yüksek teknolojiye dayalı, çevreye ve doğaya saygılı bir anlayış oluştu. Bunun sebebi ise; tüketim arttıkça doğal kaynaklarımızın kirlenmesi ve azalması yatıyor. Ayrıca teknolojinin gelişmesi bizleri farklı üretim metotlarına yöneltti. Böylece Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha çok yatırım yaptık ve bundan da oldukça mutluyuz.

Kipaş Tekstil olarak, üretim yaparken sürdürülebilir inovatif üretim metotlarımızla gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.10.2020 16:15
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