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KMTSO Başkanı Buluntu, Alman iş dünyasına seslendi!

Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Konferası’nda Alman iş dünyasına seslenen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Özellikle Avrupa’daki, Almanya’daki iş dünyasından tedarik zincirlerindeki rotayı deprem bölgelerindeki kuruluşlara çevirmelerini istiyoruz. Tarım ürünlerinde, sanayi tesislerinde, sanayi üretimlerinde bizlere pozitif ayrımcılık göstermelerini rica ediyoruz ki bizde bu sayede tekrar eski gücümüze dönebilelim” dedi.

KMTSO Başkanı Buluntu, Alman iş dünyasına seslendi!

KMTSO Başkanı Buluntu, Alman iş dünyasına seslendi!

Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Konferası’nda Alman iş dünyasına seslenen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Özellikle Avrupa’daki, Almanya’daki iş dünyasından tedarik zincirlerindeki rotayı deprem bölgelerindeki kuruluşlara çevirmelerini istiyoruz. Tarım ürünlerinde, sanayi tesislerinde, sanayi üretimlerinde bizlere pozitif ayrımcılık göstermelerini rica ediyoruz ki bizde bu sayede tekrar eski gücümüze dönebilelim” dedi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 17:31

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve deprem bölgesindeki diğer oda başkanlarıyla birlikte Almanya’da düzenlenen Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" başlıklı konferansa katıldı. TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu başta olmak üzere Türk ve Alman iş dünyasından birçok üst düzey ismin katıldığı konferansta Başkan Mustafa Buluntu, Avrupa iş dünyasını deprem bölgesinden tedarik sağlamaya davet etti.​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz’un da video mesajı ile destek verdiği konferansta deprem sonrasıKahramanmaraş iş dünyasının sorunlarını anlatan Başkan Buluntu, “İşyerlerimizde oluşan hasarları kendi imkânlarımızla gidermeye ve o işyerlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu üretimsel gecikmelerden dolayı da hem Avrupa’da hem de diğer yerlerde pazar kaybediyoruz” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ BİR SANAYİ ŞEHRİ”
Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş bir sanayi şehri. 11 OSB’si ve 2 bine yakın sanayi kuruluşuyla bir üretim şehri. Kahramanmaraş iş dünyasıAvrupa ile entegre çalışan güçlü bir iş dünyasına sahip.
 

“KENT EKONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”
Deprem sonrası OSB’lerimizin yüzde 95’inde hem makine hem de bina hasarımız oluştu. Küçük Sanayi Sitemizde 2 bin 500 işyerinin bin 200 tanesi yıkıldı ve 29 bin küçük ölçekli esnaflarımız etkilendi. Bu süreçten sonra iş dünyası hemen işinin başına geçti ve kent ekonomisini ayağa kaldırmak için çok ciddi mücadeleler veriyor. İş dünyası kendi şehrini terk etmedi. Kahramanmaraş 30 milyar dolar işlem hacmine sahip olan bir şehir. OSB’lerimizde üretimlerin yüzde 40’ı faaliyete geçmiş durumda.

“PAZARDAN CİDDİ BİR PAYA İHTİYACIMIZ VAR”
Yaklaşık 200 bin nitelikli iş gücünün olduğu bir şehirde iş gücümüzün önemli bir bölümünü kaybettik. Bunlar bizim için çok büyük bir kayıp. Bizim pazardan ciddi bir paya ihtiyacımız var. Deprem bölgelerindeki tüm bu şehirlerden tedarik zincirinde yer verilirse biz bir nebze de olsa ayağa kalkarız. Ayrıca artık vize problemlerini yaşamak istemiyoruz. Özellikle iş dünyasının Schengenvizelerinden yaşadığı sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim hızlı bir şekilde kaynağa ihtiyacımız var.”

Son Güncelleme: 13.07.2023 20:15
Anahtar Kelimeler:
Alman Iş Dünyasına Seslendi!KMTSO Başkanı Buluntu
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