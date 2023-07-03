KMTSO Başkanı Buluntu, Deprem Sonrası Çalışmaları Anlattı

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, deprem sonrası oda olarak yapılan faaliyetleri anlattı. Depremin ardından tüm üyelerle birlikte koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Buluntu, “Depremin ilk gününden itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile tüm üyelerimizle beraber koordineli bir şekilde çalıştık. TOBB Başkanımız ve İçişleri Bakanımızla toplantılar yaptık. OSB Başkanlarımızla nasıl bir reaksiyon alalım diye çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Basında birçok ulusal ve yerel kanalda şehrimizin ve iş dünyamızın durumuyla alakalı röportajlar yaptık. İş dünyasından gelen talepleri objektif bir şekilde değerlendirdik ve canlı yayında da bunları söyledik” şeklinde konuştu.



KENTE GELEN HEYETLERLE GÖRÜŞÜLÜP, İLGİLİ TÜM TALEPLER İLETİLDİ

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere iş dünyamızla bir araya geldik ve ortak taleplerimizi belirleyip kendilerine ilettik. Bu noktada yüzlerce heyetle görüştük. Sayısız toplantılar yaptık. Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili bir takım çalışmalar oldu ve yapılan çalışmalar neticesinde yerinde çözüm noktasında başarı elde ettik. Küçük Sanayi Sitemizde 2 kooperatifimiz var. Şu an o 2 kooperatifin biliyorsunuz ki kredi borçları vardı. Kooperatiflerimiz Sanayi Bakanlığıyla bir yol haritası belirledi ve bir çözüme kavuşturuldu.

SAVUNMA SANAYİİ YATIRIM HAMLESİ BAŞLATILDI

Tusaş heyeti ziyaretimize geldi. Kahramanmaraş’a savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. Savunma Sanayii Kahramanmaraş’ta üretimsel faaliyete başlıyor. Protokoller imzalandı. Kısa sürede de faaliyete geçecek. Aynı zamanda İstiklal Üniversitemizde savunma sanayiyle ilgili bölümler açacak. Bu kentimiz için çok ciddi bir fırsat.

OSB’LERİN BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Aksu, Erkenez ve Türkoğlu 2 Islah OSB’ler Erkenez OSB adı altında birleşmesi adına çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmalarda artık son aşamaya gelmiş durumdayız.



KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN YERİNDE ÇÖZÜM

Kahramanmaraş’ta Küçük Sanayi Sitemiz ve onun haricinde de hizmet sektörünü ilgilendiren birçok esnaf grubumuz var. Bizim üyemiz olsun yâda olmasın iş dünyasını ilgilendiren her alanda inisiyatif aldık ve inisiyatif almaya da devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugün geldiğimiz son nokta itibariyle baktığınız zaman Küçük Sanayi Sitemizde artık yerinde çözümle alakalı bir problem yok. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde artık Küçük Sanayi Sitesi’nde yıkılan ve ağır hasarlı yerlerle ilgili eğer esnafımız kendi gayrimenkullerini yaptırmak isterse jeolojik etütlerini yaptırıp, ruhsat alıp bu çalışmaları yapabilecekler.

BİZ BU ŞEHRE BORÇLUYUZ

Ticaret ve Sanayi Odası bir rica makamıdır. Yani biz üyelerimizden gelen tüm talepleri devletimizin ilgili birimlerine iletiyoruz. Sadece iletmekle mükellefiz. Belki görevimizin çok daha üstünde elimizi taşın altına koyuyoruz. Biz bu şehre borçluyuz. Kimsenin bu şehri terk etmeye niyeti yok. Şu anda Kahramanmaraş diğer illere oranla daha hızlı toparlanan bir şehir konumunda.

DANIŞMANLIK BİRİMİ OLUŞTURULDU

Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzle koordineli olarak odamızda bir danışmanlık birimi kurduk. Özellikle teşviklerle ve diğer konularla ilgili soru ve taleplerle geliyor. Bu birimi biz kendi uhdemizde oluşturmak istedik. İnsanlar buradan her türlü danışmanlık hizmetini alabiliyorlar ve teşviklere de hızlı bir şekilde başvurup ulaşabiliyorlar.

KOSGEBHİBE DESTEĞİ

Küçük Sanayi Sitemizin sorunlarını birebir çözmeye çalışıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nde yerinde çözümle alakalı bir problem kalmadı. Özellikle sanayi sitesi içerisinde olan ve işyeri yıkılmış olanlara 1 milyon TL’ye kadar KOSGEB tarafından destek verilecek.

TOMSUKLU SANAYİ ALANI İLAN EDİLDİ

Tomsuklu bölgesinde askeri atış alanı olarak bilinen saha ile ilgili çalışmalarımız nihayet sonuç verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Tomsuklu bölgesi sanayi tesisi olarak ilan edildi. Böylece Küçük Sanayi esnafımızın da yer sorununu inşallah çözmüş olacağız. Şehrimize, esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Küçük Sanayi Bölgesi’nde 2500’e yakın işyerinin 1200’üağır hasarlı ve yıkılmış bir vaziyetteydi. Onlarla ilgili 1310’a yakın, 100 metrekareden başlayan ve 900 metrekareye kadar olan işyeri planlaması Tomsuklu bölgemizde planlandı. İnşallah biryıl içerisinde Küçük Sanayi Sitesi’nde yıkılmış olan işyerleri o bölgeye tahsis edilecek. Tomsuklu bölgesinin sanayi alanı olmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, destekleriyle bizlerin yanında olan Sayın Bakanımız Vahit Kirişci’ye ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.



KADIN İŞVERENLERE HİBE DESTEĞİ

Kadın işverenlerimizle ilgili de ciddi çalışmalarımız var. UNDP ile işbirliği kapsamında depremzede kadın işverenlerimize yönelik 500 bin dolar hibe desteği aldık. Bu noktada UNDP gözetiminde kriterlere göre kadın işverenlerimize hibe desteği sağlanacak.



ILS CİHAZI İÇİN YAPIM İHALESİ TAMAMLANDI

ILS cihazıyla ilgili yapım ihalesi tamamlandı.İnşallah inşaat yapım süreci başlayacak. Kısa sürede inşaatı tamamlanıp, havaalanı problemini çözmek istiyoruz.



TOBB’DAN ÖNEMLİ GÖREV

Öte yandan bildiğiniz üzere TOBB 79. Genel Kurulun da kahraman şehrimizin iş dünyasını temsil eden bir birey olarak tarafıma Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevleri tevdi edildi. Görevler için teşekkür ederken, böylesine önemli bir görevi hem şehrimiz hem de iş dünyamız adına icra edecek olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim.

TEŞVİKLER İLÇE BAZLI OLMALI

Ayrıca devletimiz tarafından verilecek olan kaynakların yerinde ve ilçe bazlı kullanılması gerekiyor. Teşvikleri genele yayarsak asıl yıkımın yaşandığı bölgelerin ayağa kalkması çok zor olacak. Zaten finansmana erişimle ilgili ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Depremden önce de finansman sorunu yaşıyorduk, şimdi deprem bölgeleri için finansman ciddi sorun teşkil ediyor.”