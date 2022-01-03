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Maaş zammını belirleyecek 2021 yılı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Maaş zammını belirleyecek 2021 yılı enflasyonu belli oldu

Maaş zammını belirleyecek 2021 yılı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına ek protokolün Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere
bu yılın ilk altı ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Ek zam taleplerinin de bugünkü Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 03.01.2022 10:33
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Maaş Zammını Belirleyecek 2021 Yılı Enflasyonu Belli Oldu
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