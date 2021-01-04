Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu

Enflasyon verisi ile birlikte yılın ilk yarısındaki memur ve emekli maaşları zammı da bugün netlik kazandı. 2020'nin ikinci yarısında toplu sözleşmeden kaynaklı maaşına yüzde 4 zam alan devlet memurlar için TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zamlı maaş alacak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ TUTTU

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylığı yüzde 7.96, memur emeklileri ve memurlar ise maaşlarını yüzde 6.96 zamlı alacağı belirtilmişti. Gelen veriler buna yakın bir zammın gerçekleştiğini gösterdi. Bu bilgiler ışığında 7.36 ve 8.36 olarak şekillendi

GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLMİŞTİ, BELLİ OLDU

Asgari ücretin açıklandığı yılı son haftasının ardından gözlerin çevrildiği ve milyonlarca memur ile emekli memurun 2021 maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları bugün belli oldu. Buna göre Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok kalemde yeni maaşlar belirlenmiş oldu.

İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ ZAMLARINA İLİŞKİN RAKAMLAR

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koyacak. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklanmış olacak. Bu noktada, emekli maaş zammı 2021 tahminleri de merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyuyordu.

ZAMLAR 7.36 VE 8.36 OLDU

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı için beklenen haber geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

Merkez Bankası beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin TL'nin üzerini görürken, memurlarda 3 bin TL'yi bulacak. İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammına ilişkin flaş bilgiler; 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

İKİNCİ 6 AY MAAŞLARA ENFLASYON FARKI OLARAK EKLENECEK

Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

MB beklenti anketine göre en düşük emekli maaşı esnaf için 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecekti. Gerçekleşen rakamlarla bu rakamlar da doğru çıkmış oldu.

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazandı.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yaklaşık olarak; Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak. 6 yaşın altında 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

EMEKLİ DOKTORLARA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamında görevini tamamlamış ve bu statüye tabi emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

2021 YAŞLILIK MAAŞLARI 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİ DESTEK ÖDEMELERİ 607-911 TL OLACAK

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.652 TL

2021 beklenti rakamlarına göre evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 TL olacak.