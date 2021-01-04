13 gündür aranıyordu, cesedi ormanda bulundu

Gülsüm Doğan isimli talihsiz kadın günler önce evinden çıkıp, en son Gökçay Mesireliğinde görüldükten sonra kayıplara karıştı. Yakınlarının bir daha haber aladığı Gülsüm Doğan hakkında yaptığı kayıp başvurusu üzerine güvenlik ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Kahreden son dakika haberi arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekiplerinden bugün geldi. Buna göre Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Gülsüm Doğan'ın cesedine ulaştı. Gülsüm'ün bulunduğu noktadan gelen görüntüler yürek sızlattı

Isparta'da 13 gündür aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Isparta'nın merkez Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu.

KAMERALARA TAKILDIĞI GÖRÜLDÜ

Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan'ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan'ı arama çalışması başlattı.

İşte şoke eden görüntüler;

İZLER IŞIĞINDA KADAVRA KÖPEKLERİ DE GÖREVE ÇIKTI

Polis ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan'a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan'ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

13 GÜN SONRA SON VE ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Doğan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.