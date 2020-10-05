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Milyonları İlgilendiren Düzenleme Mecliste

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Milyonları İlgilendiren Düzenleme Mecliste

Milyonları İlgilendiren Düzenleme Mecliste

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:47

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kanun teklifinin 47 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teknik anlamda hem sektörü hem de vatandaşları ilgilendiren boyutlarının olduğunu anlattı.

Maden arama işlerinde ruhsatların yenilenmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi konularda firmanın bir borcunun olmaması gerektiğine işaret eden Muş, "Ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi ana faaliyetler dışındaki küçük ayrıntılarda 'borcu yoktur yazısı' aranamayacak. Madendeki ruhsat işlerinin hızlı ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Enerji ve maden şirketlerinin süre uzatım talebinde bulunduğuna dikkati çeken Muş, bu şirketlerin, bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı bu şirketlerin zamanında süre uzatımlarını alamadıklarını ve faaliyetlerini durdurma noktasına gelebildiğini söyledi.

Bu durumun önüne geçmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na oradaki faaliyeti 1 yıl uzatma süresi vereceklerini dile getiren Muş, "Üretilen gazın iletim sistemine girişinin sağlanmasının teknik ve ekonomik açıdan uygun olmadığı veya zahmetli olduğu durumlarda doğrudan dağıtım sistemine bunun bağlanabilmesinin önünü açmış oluyoruz." diye konuştu.

"DOĞALGAZA ERİŞİMİ SAĞLAMAK İÇİN LNG VE CNG YÖNTEMLERİ KULLANILACAK"

Muş, kanun teklifiyle, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerinde vatandaşların doğalgaza erişimini sağlamak için LNG ve CNG yöntemlerinin kullanılmasının önünü açacaklarını bildirdi.

Yapı kayıt belgesi alan binaların bir kısmının toplu bir şekilde bir arada bulunduklarına dikkati çeken Muş, bu binalara doğalgaz bağlanması ile alakalı teknik bazı sorunların ortaya çıktığını belirtti.

u sorunların aşılması için bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Muş, Bursa gibi belli başlı illerden gelen talepler olduğunu, doğalgaz kanunundaki bazı teknik ayrıntılardan dolayı doğalgaz bağlanmasında problemler yaşandığını, bunu da bu kanun teklifiyle çözmüş olacaklarını söyledi.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin, YEK Destekleme Mekanizması'ndaki 10 yıllık destekten faydalanma süresinin sonunda uygulanacak olan fiyat mekanizmasının Cumhurbaşkanı kararıyla belirleneceğini açıklayan Muş, "YEK Destekleme Mekanizması kapsamında olmasa dahi yerli ürün kullanımının desteklenmesinin bu kanun teklifiyle önünü açmış olacağız." bilgisini verdi.

"YATIRIMDAN KAYNAKLI FATURALARA YANSIYACAK OLAN MALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) varlığını ortaya çıkardığı jeotermal kaynakları olduğunu dile getiren Muş, bu düzenleme ile bunların ihalelerinde taksitlendirme imkanı getireceklerini kaydetti.

Elektrik dağıtımında yapılan yatırımların maliyetlerinin faturalara yansıtıldığını hatırlatan Muş, "Eğer bir üretici, ana şebekeden belli uzaklıklarda bir üretim tesisi kurmuşsa ve bunu şebekeye bağlamak için bir yatırım gerekiyorsa bunu kendisinin yapmasını, bu düzenlemeyle beraber getiriyoruz. Böylece bu yatırımdan kaynaklı faturalara yansıyacak olan maliyetlerin önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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