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O ödenek 2 ay daha uzatıldı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika haberi geldi.

O ödenek 2 ay daha uzatıldı...

O ödenek 2 ay daha uzatıldı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika haberi geldi.

27 Ekim 2020 Salı 11:44
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından kararı duyurdu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" dedi. İşte kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili son dakika haberi...

Corona virüs salgını sonrası vatandaşı ve iş dünyasını desteklemek amacıyla başlatılan kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği' ve corona virüs döneminde uygulanan İşten Çıkarma Yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

"Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.

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