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Özel Dağıtım Şirketlerinin Kamuya Sattığı Elektriğe Yüzde 376 Zam Yapıldı

Devlet, önce kendi üretip özel dağıtım şirketlerine sattığı ardından da kamusal alanların aydınlatılması için özel şirketlerden aldığı elektrik fiyatlarına 3 ayda yüzde 376 zam yaptı.

Özel Dağıtım Şirketlerinin Kamuya Sattığı Elektriğe Yüzde 376 Zam Yapıldı

Özel Dağıtım Şirketlerinin Kamuya Sattığı Elektriğe Yüzde 376 Zam Yapıldı

Devlet, önce kendi üretip özel dağıtım şirketlerine sattığı ardından da kamusal alanların aydınlatılması için özel şirketlerden aldığı elektrik fiyatlarına 3 ayda yüzde 376 zam yaptı.

07 Nisan 2022 Perşembe 14:39
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Vatandaş hem evde kullandığı elektriğe hemde devletin 14 dağıtım şirketine ödediği bu gider kalemiyle adeta şirketlere çalışıyor.

Çift yollu akan parlarla 14 şirketin kârı birden 54 milyon liradan 257 milyon liraya çıktı.

Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) genel aydınlatma toptan satış tarifesi 31 Aralık 2021 tarihinde kilovatsaat başına 42 kuruş iken, 1 Nisan 2022 tarifesinde kilovatsaat başına 200 kuruşa yükseltildi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, yapılan zamları ve yöntemi anlattı.

Genel aydınlatma tarifesi dağıtım şirketlerinin en sevdiği tarife haline geldi. Çünkü müşteri derdi yok, pazarlama derdi yok. Kamu kuruluşundan elektrik enerjisini al, üstüne kar marjını koy ve kamuya tekrar sat

"42 kuruştan 200 kuruşa yükseldi"

Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) genel aydınlatma toptan satış tarifesi 31 Aralık 2021 tarihinde kilovatsaat başına 42 kuruş iken, 1 Nisan 2022 tarifesinde kilovatsaat başına 200 kuruşa yükseltildi. Yani son üç ayda yapılan zam yüzde 376'yı buldu

2021'de 5,4 milyar, 2022'de 10,8 milyar

2021 yılında aydınlatmada tüketilen toplam elektrik enerjisi 5,4 Milyar kilovatsaat; Aralık 2021 tarihinde geçerli genel aydınlatma tarifesine göre bu tüketimin parasal karşılığı 2,3 Milyar TL. Bu tutar üzerinden dağıtım şirketlerinin alacakları yüzde 2,38 kar oranı ise 54 Milyon liraydı.

2021 yılında tüketilen genel aydınlatma tüketim miktarı olan 5,4 Milyar kilovatsaat elektrik enerjisinin 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli tarifeye göre parasal karşılığı 10,8 Milyar TL. Bu tutar üzerinden dağıtım şirketlerinin alacakları net kar 1 Nisan 2022 tarifesine göre ise 257 Milyon TL olacak.

"Açıkça sömürü, şirketlere kaynak aktarma"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30 Kasım 2021 tarihinde uygulamaya başladığı, sokak lambalarının akşamları 15 dakika geç açılması, sabah ise 30 dakika erken söndürülmesi ile günde 45 dakikalık karartmadan elde edilen tasarrufun kat kat fazlasının özel dağıtım şirketlerine aktarıldığını belirten Özdağ, "Halka gelince karanlık sokaklar, özel şirketlere gelince tatlı kıyaklar. Genel aydınlatma tarifesine yapılan bu zam halkın kamusal alanlardaki aydınlatma ihtiyacının açıkça sömürülmesi, bu kamusal ihtiyacının dağıtım şirketlerine kaynak aktarmanın başka bir yolu olarak kullanılmasıdır"diye konuştu.

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Özel Dağıtım Şirketlerinin Kamuya Sattığı Elektriğe Yüzde 376 Zam Yapıldı
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