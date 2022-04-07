Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle...
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya...
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...

PTT 55 bin personel alımı kadrolarını açıkladı!

PTT, 55 bin personel alımı için hangi kadrolara kaç personel alımı yapacağını açıkladı.

PTT 55 bin personel alımı kadrolarını açıkladı!

PTT 55 bin personel alımı kadrolarını açıkladı!

PTT, 55 bin personel alımı için hangi kadrolara kaç personel alımı yapacağını açıkladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 14:51
banner459

İlan göre, avukat, Mimar, mühendisi, uzman yardımcısı, endüstri mühendisi, tercüman, büro görevlisi, postacı unvanlarında personel alımı yapıyor.

Her branşa başvuru için özel şartlar aranıyor.

Avukat alımı için adayların avukatlık ruhsatına sahip olmaları, hukuk fakültesi mezunu olmaları, Yabancı dil sınavından en 60 puan almış olmak.

Mimar alımı için adayların Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olup yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Mühendis alımı için mühendislik fakültelerinden mezun olup, yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Uzman yardımcısı alımı için adayların hukuk fakültesi mezunu olmaları yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Tercüman alımı için adayların yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Büro görevlisi alımı için adayların yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Postacı alımı için adayların en az B sınıfı ehliyete sahibi olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
PTT 55 Bin Personel Alımı Kadrolarını Açıkladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta kar yağışından zarar gören üreticilere 18 milyon liralık destek
Kahramanmaraş'ta kar yağışından zarar gören üreticilere 18 milyon liralık destek
Toplu Ulaşımda Yeni Dönem! 81 ilde uygulanacak
Toplu Ulaşımda Yeni Dönem! 81 ilde uygulanacak
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!
Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!
Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı
Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber