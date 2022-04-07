PTT 55 bin personel alımı kadrolarını açıkladı!

İlan göre, avukat, Mimar, mühendisi, uzman yardımcısı, endüstri mühendisi, tercüman, büro görevlisi, postacı unvanlarında personel alımı yapıyor.

Her branşa başvuru için özel şartlar aranıyor.

Avukat alımı için adayların avukatlık ruhsatına sahip olmaları, hukuk fakültesi mezunu olmaları, Yabancı dil sınavından en 60 puan almış olmak.

Mimar alımı için adayların Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olup yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Mühendis alımı için mühendislik fakültelerinden mezun olup, yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Uzman yardımcısı alımı için adayların hukuk fakültesi mezunu olmaları yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Tercüman alımı için adayların yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Büro görevlisi alımı için adayların yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Postacı alımı için adayların en az B sınıfı ehliyete sahibi olmaları gerekmektedir.