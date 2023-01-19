Şahin Balcıoğlu, ‘Her alanda biz üretime devam etmeliyiz’

BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, APara TV kanalında yaptığı ilk açıklamada; “Konteynır krizi bize çok fayda sağladı. Biz Avrupa pazarına hitap ettiğimiz ve kolay ulaşım sağladığımız için güzel işler yaptık. Ama 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılı maalesef o kadar iyi olmadı. Çünkü Avrupa’da bir duraklama başladı. Malum Rusya’nın savaş ilanı sonrası, gazın kesilmesi, elektrik problemi nedeniyle Avrupa alımları durdurdu. Bu duraklamada iş durdu mu hayır. İşimiz gereği hep yeni şeyler bulmayız ve süreklilik bunun başlıca temelini oluşturuyor. Bununla birlikte yeni pazarlar, yeni ürünler ve yeni oluşumlar yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Çok ciddi bir doğa yatırımı yaptığımızı düşünüyoruz”

Yaşanan sürecin yatırımlara etkisi kapsamında yöneltilen soruya Şahin Balcıoğlu, “Kendi firmamız üzerinden yorumlamak gerekirse, biz özellikle enerji krizlerini ve enerji maliyetlerini dünyadaki bu global artışları görüp bundan rahatsızlık duymaya başladığımızda firmamız kendi enerjisini kendi üretmek üzere yola çıktı. Şuan tükettiğimiz enerjinin yüzde 60’nı yenilenebilir enerjilerden kendi firmamız içerisinde biz üretiyoruz. Bunlara devam etmemiz gerektiğini ve dünyadaki global yapıya da bakarak biz arıtma sistemlerinde de yine bir çalışma yaptık. Türkiye’de bir rekor olduğunu düşündüğümüz yüzde 75 boya atık suyumuzun, yüzde 75’ni tekrar sıfır değerinde içilecek duruma getirip tekrar işletmemizde kullanıyoruz. Böylece çok ciddi bir doğa yatırımı yaptığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda sıfır atık politikamızı devam ettiriyoruz. Ve bünyemizde çalışan ekip arkadaşlarımızın adına her yıl 2 adet ağaç dikiyoruz” dedi.

“Her alanda biz üretime devam etmeliyiz”

Yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi veren Balcıoğlu, “Bazı şeylerin ikamesi zordur. Birçok ürünü farklı bölgelerden temin edilebilirken enerji beğenmeme durumu söz konusu değil. Çünkü yatırımı çok pahalı, getirilmesi ve kullanılması ise oldukça karmaşık bir sistem. Dolayısıyla bunları doğru yapılması lazım. Türkiye’de maalesef bu konuda maalesef diyorum bürokratik engel yaşıyoruz. Hatırlarsanız 10 yıl kasar önce güneşi olmayan Almanya’da, uzun vadede kredi vererek ikametlerin çatıları dahi güneş panelleriyle donatıldı. Biz hala kuramıyoruz. Çünkü bu yatırımlar kapsamında bürokrasiyi azaltmamız lazım. Bu insanların önünü açmamız lazım. Bunlar yapılırsa çok daha hızlı ilerleyebiliriz. Bizim tüm çalışmalarımızda doğru sonuç elde etmek istiyorsak eğer, her alanda biz üretime devam etmeliyiz. Çünkü üretim devam ettiği sürece her şey var” diye konuştu.

“Kompozit ahşap plakası yangınlarda insanı öldürmüyor”

BLC GROUP tarafından yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrası ülkemize kazandırılan yanmayan kompozit ahşap plaka sayesinde yangınlarda can ve mal kaybının önüne geçilebileceğini söyleyen Balcıoğlu, konuşmasının sonunda; “2023 yılında 2022 den gelen bizim bir kompozit ahşap plaka üretimimiz var. Özellikli bir plaka ve bununla ilgili saha İstanbul'da savunma sanayinde çalışmalar yapıyoruz. Çok daha basit ürünleri çok daha pahalı ithal ettiğimiz ürünleri artık Türkiye'de biz yapıyoruz ve bunu savunma sanayine monte etmek istiyoruz. Hem savunma sanayine hem de rüzgar enerji santrallerinin kanat yapımında kullanılmak üzere arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu konuda biraz daha hızlı çalışacağız. Biraz daha hızlı yürümek istiyoruz. Dünyada çok hızlı değişiyor her şey bu değişime ayak uydurmak istiyoruz. O bizi hem heyecanlandırıyor, atıklardan yapılmış bir şey. Bu malzemenin bir başka özelliği daha var. İnsan için çok özel. Ben bunu yaparken öğrendim bildiğimiz bir şeydi ama hiç düşünmemiştim. İnsanlar yangında ölmezmiş, yangında insanlar yalnızca yanarmış ve kurtulurlarmış ama boğularak dumandan ölürlermiş. Bizim yaptığımız plakanın özelliği karbon monoksit salgılamıyor. Yani insanı öldürmüyor zaten yanmıyor. Çok geç tutuşuyor, çok geç yanıyor ama yandığında da su buharı salgılıyor” ifadelerine yer verdi.