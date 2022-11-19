Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Demirci İçin Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Demirci İçin Taziye...
KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Doğada Pratik Yapıyorlar
‘Benim Hocam’ Ekibi Kahramanmaraş’ta Gençlerle Buluşacak
‘Benim Hocam’ Ekibi Kahramanmaraş’ta Gençlerle...
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam...

Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliği ile 100 milyon liralık kaynak hazırladıklarını açıkladı.

Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’

Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliği ile 100 milyon liralık kaynak hazırladıklarını açıkladı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:16

Balcıoğlu açıklamasında şu hususlara yer verdi: “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yürütmekte olduğu 2023 Yılı Yatırıma Davet Programı (DAVET) kapsamında uygun proje başvurularının alınması amacıyla ilana çıkılmış bulunmaktadır. Programın temel amacı, TR63 Bölgesinde, Ajans tarafından hazırlanan ve www.yatirimadestek.gov.tr (https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari) adresinde yayınlanan ön fizibilitesi hazırlanmış yatırım konularında yapılacak başvuruların desteklenmesidir. Bu amaçla 2023 Yılı Yatırıma Davet Programı (DAVET) kapsamında; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlar önceliklendirilmiştir.”

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklamasında, program için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 100 milyon lira olduğunu, proje başına azami 15 milyon lira destek sağlanacağını ifade eden Balcıoğlu, “Program rehberi ekte yer almakta olup TR63 bölgesinde (Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye) faaliyet gösteren limited ve anonim şirketler programa başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecektir. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 Saat 23.59’dur. Yatırımcılarımıza bugüne kadar tüm gücümüzle destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve bölgemizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata ihtiyacı var. Bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
şahin Balcıoğlu‘Yatırımcılar Için 100 Milyon Lira Kaynak Hazırladık’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!
Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!
Kahramanmaraş’ta kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor
Kahramanmaraş’ta kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor
Erdal Kanbur, Bağımsız Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı
Erdal Kanbur, Bağımsız Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı
Altın yükselişini sürdürüyor!
Altın yükselişini sürdürüyor!
Benzine indirim geliyor!
Benzine indirim geliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber