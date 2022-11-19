Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’

Balcıoğlu açıklamasında şu hususlara yer verdi: “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yürütmekte olduğu 2023 Yılı Yatırıma Davet Programı (DAVET) kapsamında uygun proje başvurularının alınması amacıyla ilana çıkılmış bulunmaktadır. Programın temel amacı, TR63 Bölgesinde, Ajans tarafından hazırlanan ve www.yatirimadestek.gov.tr (https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari) adresinde yayınlanan ön fizibilitesi hazırlanmış yatırım konularında yapılacak başvuruların desteklenmesidir. Bu amaçla 2023 Yılı Yatırıma Davet Programı (DAVET) kapsamında; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımlar önceliklendirilmiştir.”

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklamasında, program için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 100 milyon lira olduğunu, proje başına azami 15 milyon lira destek sağlanacağını ifade eden Balcıoğlu, “Program rehberi ekte yer almakta olup TR63 bölgesinde (Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye) faaliyet gösteren limited ve anonim şirketler programa başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecektir. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 Saat 23.59’dur. Yatırımcılarımıza bugüne kadar tüm gücümüzle destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve bölgemizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata ihtiyacı var. Bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.