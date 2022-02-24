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Savaş nedeniyle buğday fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı!

Rusya'nın Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle tarımsal emtia fiyatları sert yükseldi. Buğdayın fiyatı 9,34 dolarla son 10 yılın zirvesine, mısırın fiyatı ise 7,16 dolarla son 1 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde ekmeğe zam olarak yansıyabilir.

Savaş nedeniyle buğday fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı!

Savaş nedeniyle buğday fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı!

Rusya'nın Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle tarımsal emtia fiyatları sert yükseldi. Buğdayın fiyatı 9,34 dolarla son 10 yılın zirvesine, mısırın fiyatı ise 7,16 dolarla son 1 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde ekmeğe zam olarak yansıyabilir.

24 Şubat 2022 Perşembe 16:27
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Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesiyle buğday ve mısır fiyatları sert biçimde yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla derinleşen krizin ardından tarım emtiasında gözlenen yükseliş, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasıyla ivme kazandı. İşgalle birlikte, Rusya ve Ukrayna'nın üretimdeki ağırlığı nedeniyle buğday, emtia piyasalarında ana aktör oldu.

BUĞDAY FİYATLARI SON 10 YILIN ZİRVESİNDE

Buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla 9,34 dolarla Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün yüzde 6'ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16,3, yılbaşına göre ise yüzde 21,3 artış kaydetti.

Buğday geçen yılı da yüzde 20,3 yükselişle tamamlamıştı. Buğday fiyatlarının geçen yıl artmasında talebin artmasına karşın üretim tahminlerindeki azalış, ihracatın artması, arza yönelik endişeler ve olumsuz hava koşularının üretimi etkilemesi etkili olmuştu.

MISIR MAYIS 2021'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Mısır fiyatları ise bugün yüzde 5'in üzerinde arttı ve 7,16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün ayrıca pamuk fiyatlarında yüzde 1, soya fasulyesinde yüzde 4,5, kakaoda yüzde 0,5 civarında artışlar görülürken, kahvede yüzde 0,2 civarında azalış yaşandı. Şekerde ise yatay bir seyir izleniyor. Soya fasulyesi de 17,56 dolarla Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışın genel olarak tarım emtia fiyatlarındaki yükselişi tetiklediğini söyledi.

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Savaş Nedeniyle Buğday Fiyatları Son 10 Yılın Zirvesine çıktı!
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