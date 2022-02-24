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Kahramanmaraş'ta kurumlara ‘erişilebilirlik flaması’ verildi

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yaparak "Erişilebilirlik Belgesi" alan 32 kurumun yöneticisine, flama verildi.

Kahramanmaraş'ta kurumlara ‘erişilebilirlik flaması’ verildi

Kahramanmaraş'ta kurumlara ‘erişilebilirlik flaması’ verildi

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yaparak "Erişilebilirlik Belgesi" alan 32 kurumun yöneticisine, flama verildi.

24 Şubat 2022 Perşembe 18:46
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Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasın, kentteki kurumlar arasındaki uyum ve güzel çalışmaların kendisini memnun ettiğini belirtti.

Erişebilirliğe katkıda bulunan kurumlara teşekkür eden Damatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İl Müdürü Mutlu Kaya da erişilebilirlik çalışmaları açısından Kahramanmaraş'ın örnek bir kent olduğunu söyledi.

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması amacıyla azimle çalıştıklarını belirten Kaya, "İnşallah bu sayının artmasını temenni ediyoruz. Bu manada destekleri için Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 32 kurum yöneticisine "erişilebilirlik flaması" verildi.

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Kahramanmaraşta Kurumlara ‘erişilebilirlik Flaması’ Verildi
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