Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım...
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Son Dakika
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan...
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için...

Başkan Mahçiçek’ten Bir Eğitim Müjdesi Daha

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat ilçesinde elzem şekilde eksikliği hissedilen 8 ayrı mahallesine anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yer tahsislerinin gerçekleştirildiği müjdesini verdi.

Başkan Mahçiçek’ten Bir Eğitim Müjdesi Daha

Başkan Mahçiçek’ten Bir Eğitim Müjdesi Daha

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat ilçesinde elzem şekilde eksikliği hissedilen 8 ayrı mahallesine anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yer tahsislerinin gerçekleştirildiği müjdesini verdi.

24 Şubat 2022 Perşembe 18:51
banner459

Onikişubat ilçesine kazandırdığı eğitim yatırımlarıyla ‘öğrenci dostu başkan’ olarak bilinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrenci ve velilere bir müjde daha verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Başkan Mahçiçek, istişarelerde bulundu. Başkan Mahçiçek, elzem şekilde eksikliği hissedilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği Dumlupınar, Mevlana, Süleyman Şah, 5 Nisan, Ağcalı, Piri Reis, Hayrullah ve Akçakoyunlu Mahallelerine anaokulu yapılmak üzere Onikişubat Belediyesi olarak yer tahsisi yaptıklarını açıkladı. Onikişubat Belediyesi olarak ilçedeki okul sayısının arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, 1’i lise olmak üzere kırsal mahallelere 7 adet yurtlarıyla birlikte okul yaptıklarını anlatan Mahçiçek, birçok okulun yapılması için yer tahsisinde bulunduklarını ve yapımına da katkı sunduklarını belirtti.

“Amacımız, eğitim çıtasını daha da yükseltmektir”

Eğitimin her noktasına hizmet ve desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ülkemiz için hayati öneme sahip olduğuna inandığımız bir misyon üstlendik. O da eğitim ve öğretim yatırımları. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve onları yetiştirirken ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri için gereken bilgi ortamını sunmalıyız. Birçok eğitim projesini ilçemize kazandırdık ama çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki Onikişubat’taki her okulda mutlaka bir yatırım ve hizmet gerçekleştirmişizdir. Okullarda öğretmenler odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, spor sahaları, zemin çalışması gibi eğitim hizmetlerini hayata geçiriyoruz. Yaptığımız okul ve eğitim binalarını daha hesaba katmıyorum bile. Bu hizmetlerimiz ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamakta. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Onikişubat ilçemiz adından söz ettirmeye başladı. Bu başarıda belediyemizin eğitime sağladığı desteklerin de katkısının büyük olduğuna inanıyorum. Amacımız, öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmelerini sağlamak ve ilçemizdeki eğitim çıtasını daha da yükseltmektir” dedi.

Başkan Mahçiçek, Onikişubat ilçesinin Kahramanmaraş’ın en fazla eğitim kurumuna sahip ilçesi konumuna geldiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da eğitime verdiği desteklerden ötürü Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Bir Eğitim Müjdesi Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin'de "Hayalimizde Eğitim Var Projesi" İşbirliği Protokolü İmzalandı
Afşin'de "Hayalimizde Eğitim Var Projesi" İşbirliği Protokolü İmzalandı
Dulkadiroğlu’nda 32 derslikli ilkokul yapılacak
Dulkadiroğlu’nda 32 derslikli ilkokul yapılacak
Kahramanmaraş’ta okullar tatil edildi
Kahramanmaraş’ta okullar tatil edildi
Kahramanmaraş’ta 312 bin öğrenci karne alacak
Kahramanmaraş’ta 312 bin öğrenci karne alacak
YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü
YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber