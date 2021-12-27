Sigara fiyatlarına 2022'de çifte zam kapıda! Ek bandrol zammı geliyor

Döviz kurunda yaşanan hareketlilikle birlikte sigara fiyatlarına zam gelmişti. Dolar kurundaki düşüşün ardından sigara fiyatlarına indirim beklentisi giderek artarken, sigara fiyatlarına çifte zam göründü. Sigara fiyatlarına yeni yılda en az yüzde 40 bandrol, yüzde 28 ise ÖTV zam mı gelecek.

SİGARA FİYATLARINA YÜZDE 40 BANDROL ZAMMI GELİYOR

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yıl başında sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış yapılacağı için çifte zam yağacak. Sigara bandrolleri, önce Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yakın arkadaşı Halil İbrahim Danışmaz'a ardından da şehir hastanelerini işleten CCN Grup'a devredilmişti. Bandrol üretim yetkisi 2020 yılının sonlarında ihale bile düzenlenmeden Danışmaz'ın şirketi DNS'ye devredildikten hemen sonra bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, bu sayede firmaya büyük miktarda kaynak aktarılmıştı. Bundan hemen 3 ay sonra 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha yapıldı. Darphane ve Damga Matbaasının 2022 yılı başından itibaren ise bandrol fiyatlarına bu sefer yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürüttüğü öğrenildi.

18 TL'LİK SİGARA 1.5 TL ZAMLANACAK

Sigara fiyatlarında maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 oldu. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda birçok sigarada maktu ÖTV tutarı nispi ÖTV'yi geçecek ve örneğin 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelecek.