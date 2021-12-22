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Telefon’da taksit sayısı değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yenilenmiş cep telefonları için fiyat limitleri ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Telefon’da taksit sayısı değişti!

Telefon’da taksit sayısı değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yenilenmiş cep telefonları için fiyat limitleri ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:17
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.

Yeni cep telefonu alımlarında kredi limiti ve taksit sayısı düzünlemesinde değişikliğe gidildi.

BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 22.12.2021 17:24
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Telefon’da Taksit Sayısı Değişti!
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