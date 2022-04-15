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Tereyağ ihracatı yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, arz ve talep dengesini korumak için tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi. Karara göre; KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç diğer ülkelere tereyağ ihracatı yapılmayacak.

Tereyağ ihracatı yasaklandı!

Tereyağ ihracatı yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, arz ve talep dengesini korumak için tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi. Karara göre; KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç diğer ülkelere tereyağ ihracatı yapılmayacak.

15 Nisan 2022 Cuma 14:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi. Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.

İHRACATTA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

3 AYDA 34 MİLYON DOLAR

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.

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Tereyağ Ihracatı Yasaklandı!
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